Шаблий − об Усмане: «Это крепкий парень, очень дисциплинированно слушал Хабиба»
Александр Шаблий назвал Усмана Нурмагомедова дисциплинированным бойцом.
«Усман, безусловно, крепкий. Он очень дисциплинированно слушался. Я, наверное, в этом бою аварский выучил.
Хотя, когда Хабиб подсказывал, проскакивали русские слова практически в каждом предложении. Плюс-минус понятно было, что он ему говорит. И я видел, что Усман выполняет все.
И этот парень подошел в хорошей форме. В свои 26 лет он сделал очень многое, чтобы победить меня в этом бою, и оказался большим профессионалом, нежели я.
Поэтому я думаю, что у него очень большое будущее. Думаю, этот парень будет еще сверкать, блистать, громко заявлять о себе», − сказал легковес Bellator Александр Шаблий, проигравший Усману Нурмагомедову единогласным решением судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sport24
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