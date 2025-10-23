Сегодня, 23 октября, проходит турнир АСА 194 в Дубае (ОАЭ). В главном поединке встретятся Тони Джонсон и Амир Алиакбари.

Другие бои турнира :

Али Багов (34-12-0) - Дави Рамос (12-7-0)

Абдул-Рахман Дудаев (33-10-0) - Павел Витрук (19-8-1)

Александр Матмуратов (18-7-0) - Али Абдулхаликов (15-4-0)

Анатолий Бойко (10-4-0) - Куат Хамитов (24-9-0)

Турнир стартовал в 15:45 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», также посмотреть турнир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

