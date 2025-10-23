Александр Волков: «Мой приоритет – бой с Аспиналлом. С Ганом уже дрался и показал, что могу побить его»

Александр Волков выбрал желаемого соперника между Аспиналлом и Ганом.

«Мой приоритет – бой с Аспиналлом. Я уже дрался с Ганом и показал, что могу побить его. C Томом хотел бы подраться снова и показать более убедительный бой, чем в первый раз», – сказал боец UFC Александр Волков .

Сирил Ган победил Волкова раздельным решением на UFC 310 в декабре-2024. В марте-2022 Аспиналл победил Волкова болевым приемом на руку в первом раунде на UFC Fight Night 204.

