Александр Волков: «Мой приоритет – бой с Аспиналлом. С Ганом уже дрался и показал, что могу побить его»
Александр Волков выбрал желаемого соперника между Аспиналлом и Ганом.
«Мой приоритет – бой с Аспиналлом. Я уже дрался с Ганом и показал, что могу побить его. C Томом хотел бы подраться снова и показать более убедительный бой, чем в первый раз», – сказал боец UFC Александр Волков.
Сирил Ган победил Волкова раздельным решением на UFC 310 в декабре-2024. В марте-2022 Аспиналл победил Волкова болевым приемом на руку в первом раунде на UFC Fight Night 204.
Чтение Сенеки, спарринги с Анкалаевым, пояс UFC. Как это совмещать – узнали у главного тяжа России
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAFightingonSBN
