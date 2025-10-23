Шон О’Мэлли: «Сехудо почти на грани банкротства. Слышал от близких к нему источников»

Шон О’Мэлли рассказал о проблемах Генри Сехудо с деньгами.

«Я думаю, что Генри почти на грани банкротства. Он такой: «UFC, дайте мне бой, пожалуйста». Я не скажу, откуда это слышал, но от близких к нему источников», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

Генри Сехудо подерется с Пэйтоном Тэлботтом в карде UFC 323.

Сехудо в феврале проиграл Суну Ядуну. Экс-чемпион UFC идет на серии из трех поражений. Всего у него 15 побед и пять проигранных боев.

