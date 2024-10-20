Криштиану Роналду поддержал Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде

Криштиану Роналду стал гостем на турнире PFL Battle of the Giants в Эр-Рияде. Перед главным боем Роналду зашел в раздевалку Фрэнсиса Нганну , чтобы его поддержать.

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына