Нганну – о следующем бое: «Думаю, это зависит только от меня, от того, как я себя чувствую»

Фрэнсис Нганну рассказал о планах после победы над Ренаном Феррейрой.

«Я думаю, что мой следующий шаг в боевых видах спорта зависит только от меня, от того, как я себя чувствую. Я всегда считал, что мне еще есть что дать в боевых видах спорта. Надеюсь, я и дальше буду так думать», – сказал чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну .

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

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