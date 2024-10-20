Нганну – о следующем бое: «Думаю, это зависит только от меня, от того, как я себя чувствую»
Фрэнсис Нганну рассказал о планах после победы над Ренаном Феррейрой.
«Я думаю, что мой следующий шаг в боевых видах спорта зависит только от меня, от того, как я себя чувствую. Я всегда считал, что мне еще есть что дать в боевых видах спорта. Надеюсь, я и дальше буду так думать», – сказал чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.
На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.
Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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