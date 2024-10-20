Джастин Гейджи – о победе Нганну в PFL: «Он заслуживает все этого. Страшный человек»

Джастин Гейджи поздравил Фрэнсиса Нганну с завоеванием титула в PFL.

«Фрэнсис Нганну заслуживает все этого. Страшный человек», – написал в соцсетях боец UFC Джастин Гейджи .

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына