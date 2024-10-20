Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс

Больше не увидим в MMA?

Фрэнсис Нганну так легко разобрался с Ренаном Феррейрой в Эр-Рияде (не дрался по ММА три года и стал чемпионом PFL в первом же бою в лиге), что повеяло тоской – он сбежал из UFC за деньгами и свободой туда, где у него вообще нет соперников.

Когда Нганну уходил от Даны Уайта, главной причиной разрыва отношений стала именно недостаточная свобода действий. Он хотел иметь больше контроля над карьерой, подраться по правилам бокса против Фьюри и Джошуа, но UFC все это душил. Уайт справедливо не считал Нганну звездой уровня Конора Макгрегора и не хотел давать ему слишком много свободы в промоушене.

В итоге Нганну ушел в PFL. В более слабой лиге он тут же стал главной звездой с огромным отрывом (этого не изменило даже слияние с Bellator) и теперь полностью управляет карьерой. Нганну подчеркнул это даже в интервью после победы над Феррейрой: «Мой следующий шаг будет полностью зависеть от меня, от моего состояния, от того, что я захочу».

Побочные эффекты решения о переходе в PFL накроют Нганну тогда, когда он задумается провести еще один поединок по ММА (если, конечно, вообще захочет). Он поймет, что в лиге просто не с кем драться. PFL виртуозно засыпают арабскими деньгами отдельных взбунтовавшихся звезд UFC, но забыли о двух главных составляющих мощной ММА-лиги – хорошей пиар-команде и сильном ростере.

Если перед поединком Нганну вы попытались бы найти хотя бы что-то о его сопернике, то уткнулись бы в пару абзацев на википедии. Как можно настолько слабо раскрутить такого колоритного и фактурного бойца, как Феррейра? Бугай-тяжеловес, превосходящий Нганну по размерам и работавший охранником. Серьезно, это все?

Вспомните, как UFC в конце 2010-х продвигали Нганну. Сколько было разговоров про его силу удара, сколько мощных нарезок с нокаутами, сравнений с «Фордом Эскортом», историй, как он поднялся, сбежав из песчаных карьеров Камеруна. А что придумали PFL с Феррейрой? Ничего. Вообще.

Поэтому рядом с Нганну нет никого равного ни по силе, ни по медийке. PFL просто не сделали ничего по раскрутке соперника (который, между прочим, из-за требований Нганну получит за бой $2 млн). Да и не смогут. Если у них не получилось ярко представить даже самого фактурного тяжеловеса в лиге (возможно, в ММА), тогда что делать с Бруно Каппелозой или Вадимом Немковым?

У Нганну остается два варианта. Первый и наиболее вероятный – новый заход в бокс. Можно получить еще один увесистый чек, например, за поединок против Деонтея Уайлдера. Несмотря на несколько поражений подряд, репутация того самого нокаутера, ронявшего Тайсона Фьюри, сохранилась. Выйти против такого же лютого нокаутера, но из другого вида спорта – прелесть.

Другой вариант. Поединок против единственного сопоставимого с Нганну по медийности соперника – Джона Джонса. Но провернуть это слишком сложно. Во-первых, Джонс должен победить Стипе Миочича и не уйти сразу на пенсию. Во-вторых, шейхам нужно так завалить Дану Уайта деньгами, чтобы это убедило его сотрудничать с совершенно бездарными промоутерами из PFL.

Вероятность этого – минимальная. Поэтому кажется, что Нганну больше никогда не подерется по правилам смешанных единоборств. Нет никакого смысла выходить против того же Немкова или любого другого тяжеловеса из ростера PFL: слишком мало плюсов в случае победы и высокий риск проиграть, растеряв на закате карьеры ауру устрашителя.

Гораздо выгоднее снова надеть боксерские перчатки и проехаться по стареющей звезде вроде Уайлдера. Нганну все еще не воспринимают как настоящего боксера, поэтому поражение совсем не ударит по его репутации, а победа добавит пару медалей за перформансы в мире боевых искусств.

Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына

Фото: Gettyimages.ru /Abdullah Ahmed, Christian Petersen