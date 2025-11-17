Пратес прокомментировал вирусное фото с боя против Эдвардса: «Я был спокоен, потому что тренируюсь с Борральо»

Пратес отреагировал на фото с Эдвардсом, ставшее мемом в соцсетях.

Боец UFC Карлос Пратес прокомментировал кадр с поединка против Леона Эдвардса, который стал популярным в соцсетях.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC

«Я был спокоен, потому что тренируюсь с Кайо Борральо, он научил меня многому. Я знал, что меня повалят, но не волновался. Я просто хотел встать и причинить боль своему противнику», – сказал Пратес.

Напомним, Карлос Пратес нокаутировал Леона Эдвардса на UFC 322.

