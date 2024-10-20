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Джейк Пол: «Нганну против Джонса. Это то, что я хочу»

Джейк Пол хочет увидеть бой между Фрэнсисом Нганну и Джейком Полом.

«Фрэнсис Нганну против Джона Джонса. Это то, что я хочу», – написал в соцсетях блогер и боксер Джейк Пол.

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твитер Джейка Пола
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Нганну - Феррейра
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