Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына

На глазах Роналду.

Когда Фрэнсис Нганну со скандалом ушел из UFC, то подписался в PFL – менее статусную лигу. Его дебюта ждали больше года: он дважды неудачно подрался в боксе, но заработал $30 млн.

Теперь Нганну все-таки выступил в ММА – против Ренана Феррейры . Но ощущения смешанные, ведь бой он закончил в слезах.

Нганну подрался с двухметровым громилой-нокаутером из PFL. Но опасность оказалось ложной

Соперник Нганну – двухметровый Ренан Феррейра, победитель Гран-при тяжеловесов PFL 2023. Феррейра выглядит угрожающе, но каким спорным бы ни был ростер тяжелого веса UFC, там бы он не попал в топ. При этом Феррейра – хороший соперник для Нганну: огромный, с тяжелым ударом, нацеленный на финиш. С таким можно закатить яркий бой для хайлайтов, ведь в ММА нокаутов от Нганну мы не видели с 2021-го, когда он вырубил Стипе Миочича.

Феррейра достаточно скоростной для таких габаритов, но имеет проблемы с партером. В бою с ветераном Фабрисио Вердумом в 2021-м он пропустил тейкдаун, но перевернул соперника и забил в партере. Хотя позже результат отменили – выяснилось, что Феррейра сдался, но рефери не заметил.

Поэтому Феррейра не казался совсем проходным соперником Нганну – в скорости он даже сильнее. Но размен ударами выгоден Нганну, который всегда вырубал прямолинейных соперников в ММА. Он рассчитывал на слабость Феррейры в борьбе, что предсказывали эксперты. Но турнир PFL назвали Battle of the Giants («Битва гигантов») – рассчитывая на рубку двух тяжеловесов.

Феррейра получил бой с Нганну, в феврале за 21 секунду нокаутировав чемпиона Bellator Райана Бейдера, который до этого дважды победил Федора Емельяненко. На битве взглядов Нганну пободался головами с Феррейрой и признался , что высоко оценивает соперника:

«Я считаю, что важно не имя соперника, а его талант. А у этого парня определенно есть талант. Для меня это будет один из самых сложных боев за все время. Он очень сильный боец, я чувствую себя андердогом в этом поединке».

Нганну заборол Феррейру и нокаутировал – пока рефери бездействовал. Заплакал и посвятил умершему 15-месячному сыну

Нганну и Феррейра дрались в Эр-Рияде за специально созданный PFL чемпионский пояс Super Fights в тяжелом весе. Посмотреть бой пришли звезды футбола Криштиану Роналду и Садио Мане, которые играют в лиге Саудовской Аравии. Но нокаутов они почти не увидели – на турнире сплошные победы решением. Поэтому от Нганну и Феррейра ждали искры, а не скучные пять раундов.

На первых секундах Феррейра занял центр клетки – бойцы обменивались мощнейшими лоу-киками. Но через минуту Нганну нырнул под удар, проведя успешный тейкдаун. Феррейра пытался выйти на треугольник, но безуспешно. Как бы организаторы не ждали нокаут, Нганну вышел с прагматичным геймпланом.

Такого не было в UFC – даже против кикбоксера Гана Нганну дрался в стойке. Но после перерыва – борьба уже в первом раунде. При этом Феррейра действовал невероятно пассивно – после неудачного треугольника даже не пытался подняться.

Нганну забрал спину и забивал его со спины, несколько раз попав в затылок. Рефери поздно вмешался – когда Нганну уже забивал бессознательного Феррейру. Врачи долго приводили его в сознание, а Нганну грустно сидел у сетки.

Вероятно, вспомнил, насколько тяжелым для него получился этот бой – в апреле у Нганну умер 15-месячный сын. Об этом он говорил перед боем: «Я подумывал бросить все. Одна из единственных причин, почему я этого не сделал, в том, что он был бы тем, кто вывел меня из игры, заставил уйти. Но это моя, а не его ответственность».

Нганну рыдал в клетке, а команда его обнимала. Феррейра растерянно смотрел по сторонам – у него на лбу образовалась большая гематома. Нганну же трогательно напомнил, почему вышел в клетку:

«Сейчас я не могу ни о чем думать. Только о моем сыне Кобе, я подрался ради него. Пусть люди хотя бы знают и помнят его имя. Этот бой состоялся благодаря ему».

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