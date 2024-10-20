Фрэнсис Нганну нокаутировал Ренана Феррейру в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошел турнир PFL Battle of the Giants, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой .

Нганну победил техническим нокаутом в первом раунде.

Для Нганну это дебют в PFL. До этого он владел поясом чемпиона среди тяжей в UFC. После ухода оттуда провел два боя, проиграв Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

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