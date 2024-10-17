Экс-боец UFC Харди: «Победитель боя Феррейра – Нганну станет лучшим тяжеловесом мира»
Харди считает, что победитель боя Феррейра – Нганну станет лучшим во всем MMA.
«Безусловно, победитель поединка Феррейра – Нганну будет лучшим тяжеловесом во всем ММА.
Стипе Миочич уже стар, Джон Джонс не доказал свою состоятельность в тяжелом весе. Том Аспиналл все еще на подъеме – его бой с Ренаном Феррейрой может стать суперсобытием в будущем», – заявил экс-боец UFC Дэн Харди.
Напомним, Нганну и Феррейра подерутся 19 октября за пояс PFL в тяжелом весе.
Фрэнсис Нганну: «Феррейра – великолепный боец, но не настолько как, Джонс и Миочич»
Нганну – о возвращении в MMA после смерти сына: «Скорее всего, я бы не дрался в этом году или вообще никогда. Но хочу придать смысл тому, что происходит»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости