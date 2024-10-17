Экс-боец UFC Харди: «Победитель боя Феррейра – Нганну станет лучшим тяжеловесом мира»

Харди считает, что победитель боя Феррейра – Нганну станет лучшим во всем MMA.

«Безусловно, победитель поединка Феррейра – Нганну будет лучшим тяжеловесом во всем ММА.

Стипе Миочич уже стар, Джон Джонс не доказал свою состоятельность в тяжелом весе. Том Аспиналл все еще на подъеме – его бой с Ренаном Феррейрой может стать суперсобытием в будущем», – заявил экс-боец UFC Дэн Харди .

Напомним, Нганну и Феррейра подерутся 19 октября за пояс PFL в тяжелом весе.

Фрэнсис Нганну: «Феррейра – великолепный боец, но не настолько как, Джонс и Миочич»

Нганну – о возвращении в MMA после смерти сына: «Скорее всего, я бы не дрался в этом году или вообще никогда. Но хочу придать смысл тому, что происходит»