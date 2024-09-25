Тренер Нганну: «Победа над Феррейрой сейчас важнее, чем бой с Миочичем. Ренан – более значимый соперник»

Тренер Нганну считает, что бой с Феррейрой важнее поединка с Миочичем.

«Я считаю, что победа над Ренаном Феррейрой сейчас важнее, чем если бы нам снова пришлось драться со Стипе Миочичем . Они сейчас на разном этапе карьеры.

Имя Стипе звучит громко, но если судить по качеству побед, то Ренан – более значимый соперник», – заявил тренер Эрик Никсик.

Напомним, Фрэнсис Нганну подерется с Ренаном Феррейрой за инаугурационный титул PFL Super Fight 19 октября.

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