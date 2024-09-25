Тренер Нганну: «Победа над Феррейрой сейчас важнее, чем бой с Миочичем. Ренан – более значимый соперник»
Тренер Нганну считает, что бой с Феррейрой важнее поединка с Миочичем.
«Я считаю, что победа над Ренаном Феррейрой сейчас важнее, чем если бы нам снова пришлось драться со Стипе Миочичем. Они сейчас на разном этапе карьеры.
Имя Стипе звучит громко, но если судить по качеству побед, то Ренан – более значимый соперник», – заявил тренер Эрик Никсик.
Напомним, Фрэнсис Нганну подерется с Ренаном Феррейрой за инаугурационный титул PFL Super Fight 19 октября.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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