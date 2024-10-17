Фрэнсис Нганну: «Феррейра великолепный боец, но не настолько как, Джонс и Миочич»
Фрэнсис Нганну оценил уровень лучших бойцов мира.
«Тайсон Фьюри? Великолепный. Александр Усик? Великолепный. Том Аспиналл? Хороший. Джон Джонс? Великолепный. Стипе Миочич? Великолепный. Ренан Феррейра? Эм... Великолепен, но не настолько», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»
Тренер Нганну: «Победа над Феррейрой сейчас важнее, чем бой с Миочичем. Ренан – более значимый соперник»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер ESPN MMA
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