Бетербиев – о реванше с Биволом: «Конечно, рассматриваю, если его хотят»
Артур Бетербиев готов провести реванш с Дмитрием Биволом.
«Конечно, рассматриваю, если его хотят. [К чему больше склоняюсь?] Только несколько дней прошло после боя. Не хочется об этом думать, не то время. Но реванш, бои – будем продолжать», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.
Что дальше для Бетербиева и Бивола?
Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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