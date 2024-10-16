Бетербиев – о реванше с Биволом: «Конечно, рассматриваю, если его хотят»

Артур Бетербиев готов провести реванш с Дмитрием Биволом.

«Конечно, рассматриваю, если его хотят. [К чему больше склоняюсь?] Только несколько дней прошло после боя. Не хочется об этом думать, не то время. Но реванш, бои – будем продолжать», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Что дальше для Бетербиева и Бивола?

Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя