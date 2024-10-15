Менеджер Бивола: «Дмитрий не поддерживает нас в намерении подать протест по бою с Бетербиевым. Он считает, что должен быть реванш»
«Если сказать откровенно, после общей беседы команды с Дмитрием касаемо протеста… Он нас в этом не поддерживает. Дмитрий согласен, что после боя остались некоторые вопросы, но он считает, что должен быть реванш, и именно в бою нужно получить на них ответы.
После пересмотра боя я считаю, что поединок был конкурентным и близким, оба спортсмена сделали все возможное для победы, к ним может быть только уважение. Но у нас остается намерение как минимум отправить запрос на пересмотр решения судьи, поставившего 8-4.
Я мог бы понять такой счет, если он бы считал общее количество выброшенных ударов, но Кардыни – очень опытный судья, он прекрасно знает, что в боксе засчитываются только удары, донесенные до цели. Если не считать удары по перчаткам Дмитрия и другие неточные удары.
Мы никак не видим, как он смог посчитать всего четыре победных раунда Дмитрию. Наша задача – всеми возможными способами получить реванш, сейчас, по моему мнению, это должно быть приоритетом для обеих сторон», – сказал менеджер Вадим Корнилов.
В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.
Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?
Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке
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