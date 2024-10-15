  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Менеджер Бивола: «Дмитрий не поддерживает нас в намерении подать протест по бою с Бетербиевым. Он считает, что должен быть реванш»
4

Менеджер Бивола: «Дмитрий не поддерживает нас в намерении подать протест по бою с Бетербиевым. Он считает, что должен быть реванш»

Бивол не поддерживает команду в желании подать протест по бою с Бетербиевым.

«Если сказать откровенно, после общей беседы команды с Дмитрием касаемо протеста… Он нас в этом не поддерживает. Дмитрий согласен, что после боя остались некоторые вопросы, но он считает, что должен быть реванш, и именно в бою нужно получить на них ответы.

После пересмотра боя я считаю, что поединок был конкурентным и близким, оба спортсмена сделали все возможное для победы, к ним может быть только уважение. Но у нас остается намерение как минимум отправить запрос на пересмотр решения судьи, поставившего 8-4.

Я мог бы понять такой счет, если он бы считал общее количество выброшенных ударов, но Кардыни – очень опытный судья, он прекрасно знает, что в боксе засчитываются только удары, донесенные до цели. Если не считать удары по перчаткам Дмитрия и другие неточные удары.

Мы никак не видим, как он смог посчитать всего четыре победных раунда Дмитрию. Наша задача – всеми возможными способами получить реванш, сейчас, по моему мнению, это должно быть приоритетом для обеих сторон», – сказал менеджер Вадим Корнилов.

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?

Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
logoАртур Бетербиев
logoВадим Корнилов
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бетербиев и Бивол поднялись на две позиции в рейтинге P4P от The Ring, обойдя Канело
6сегодня, 13:35
Мераб – о реванше с О’Мэлли: «Погнали. Постараюсь не целовать тебя в этот раз»
6сегодня, 13:00
Шон О’Мэлли: «Я надеру Мерабу задницу, и это будет намного слаще, когда побью его в реванше»
2сегодня, 12:47
Тони Фергюсон: «Черт возьми, я не уйду на пенсию – слишком стар, чтобы уходить на пенсию»
12сегодня, 12:33
Хукер – о бое с Макгрегором: «В феврале должна родить жена, так что не могу»
1сегодня, 12:25
Сослан Асбаров: «В бою с Бетербиевым Бивол сделал в принципе больше, чем ожидали»
3сегодня, 11:20
Масвидаль – о Коноре: «Он не может принять столько, чтобы, #####, набраться сил для этого боя»
2сегодня, 10:10
Спортс’’ ищет новостника в раздел единоборств
16сегодня, 10:00Вакансия
Абубакар Нурмагомедов – о Топурии, назвавшем Махачева достойным чемпионом: «Вот теперь ты на правильном пути, бро»
1сегодня, 09:28
Чендлер – о поединке с Оливейрой: «Это бой за звание первого претендента»
3сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото