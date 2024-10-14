Что дальше для Бетербиева и Бивола?

Реванш возможен через полгода.

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. Итоговое решение судей вызвало споры , из-за чего началось продвижение потенциального реванша.

Но что дальше ждет Бетербиева и Бивола после долгожданного боя за абсолютное чемпионство?

У Бетербиева могут возникнуть обязательства перед боксерскими организациями, но ключевое слово за Турки Аль эш-Шейхом

Перед боем с Биволом Артур Бетербиев заявил, что в контракте нет пункта о реванше, как у Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Тогда же активно продвигалась идея поединка победителя пары Бетербиев – Бивол против временного чемпиона мира по версии WBC Давида Бенавидеса. Причем об этом заявляли сразу несколько сторон, включая председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейха.

Но после поединка Аль эш-Шейх сказал, что не согласен с судейскими записками и готов устроить реванш. Есть несколько нюансов, которые могут помешать его незамедлительному проведению:

Президент WBC Маурисио Сулейман не заинтересован в реванше и легко санкционирует обязательную защиту против Давида Бенавидеса. Тем более он осознанно отодвигал Бенавидеса от Канело Альвареса;

Промоутер Бетербиева Боб Арум игнорировал вариант объединительного боя против Бивола четыре года, пока не появился Турки Аль эш-Шейх;

WBC – не единственная организация, которая может потребовать от Бетербиева обязательной защиты. В 2023 году он провел защиту по запросу IBF, в начале 2024-го – по WBC. Еще есть WBO, где временный чемпион – Джошуа Буатси, и WBA, где временный чемпион – Давид Моррель.

Не забываем, что бой Бетербиев – Бивол состоялся благодаря Турки Аль эш-Шейху, который выделил рекордные для боксеров гонорары. Апелляция от команды Бивола по пересмотру результата – шаг в сторону раскачки реванша. Этот прецедент выгоден всем сторонам, так как создаст большой ажиотаж.

Бетербиев заявил, что готов дать реванш при двух условиях: если в нем будут заинтересованы власти Саудовской Аравии, включая самого Турки Аль эш-Шейха, и не раньше, чем через полгода.

Но почему незамедлительный реванш – риск для Бивола?

Все идет к тому, что Бетербиев и Бивол встретятся уже в следующем бою. Но Биволу нужно время на восстановление – первый поединок отнял очень много сил. В прошлых боях Бивол побеждал на классе, не выдавливая из себя последние ресурсы. Поединок с Бетербиевым же заставил отработать на максимуме. Вряд ли к реваншу он успеет набрать пиковые кондиции.

Идеальный вариант – разминочный бой против середняка из ростера Эдди Хирна, чтобы вернуть уверенность в футворке и проработать ошибки. Сила Бивола – короткие серии на подскоках, чего не было в поединке с Бетербиевым. Если он вернет челнок и снова прокачает кардио в горах у озера Иссык-Куль, тогда реванш выйдет более конкурентным, чем первая встреча.

В конце 2024-го Биволу исполнится 34 года – у него еще есть несколько лет в запасе до неизбежного спада. Важно перезагрузиться перед очередным изнурительным боем, иначе второе поражение подряд приведет не только к краху титульных амбиций, но и к серьезному бойцовскому износу.

Что тогда делать Бетербиеву? Основной вариант – защита против молодого проспекта. Давид Моррель и Давид Бенавидес – временные чемпионы и обязательные претенденты на его пояса – должны скоро встретиться друг с другом. Разобрать молодого претендента в 40 лет – укрепление наследия. Бой с Биволом показал сумасшедший ресурс Бетербиева, которого хватит еще как минимум на два-три года выступлений на высочайшем уровне.

Реванш с Биволом может подождать до осени-зимы-2025: Бивол проведет один разминочный бой, а Бетербиев – обязательную защиту против топового претендента. От отсрочки в полгода выиграют все – ажиотаж только вырастет.

Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя

Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham / Stringer, Steve Marcus / Stringer; instagram.com/bivol_d