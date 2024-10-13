Бивол – о поражении Бетербиеву: «Не выиграл и все. Не люблю оправданий. Мне будет стыдно пытаться объяснить причины»

Дмитрий Бивол отказался называть причины поражения в поединке с Артуром Бетербиевым.

«Я не люблю оправданий. Мне будет стыдно, если я попытаюсь объяснить вам, почему я не выиграл этот бой. Не выиграл и все», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

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