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Тренер Бетербиева – о реванше с Биволом: «Думаю, никто не будет против, ведь они такой бой могут закатить»

Тренер Бетербиева поддержал проведение реванша с Биволом.

«Почему же он невозможен? Ведь бой получился очень хороший, Артур и Дима – очень достойные ребята. Вы вспомните легендарные матчи Мохаммед Али – Джо Фрейзер, Мохаммед Али – Джордж Форман, трилогию между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол сейчас находятся на своем пике, надо дать им возможность немного отойти от этого поединка, изучить ошибки и следующий бой будет еще ярче. Думаю, провести еще один поединок было бы здорово, ведь нечасто в истории появляются противостояния боксеров такого высокого уровня.

Думаю, никто не будет против реванша, ведь они такой бой могут закатить. Прошедший поединок ведь был очень шикарным, несмотря на то, что оба провели не лучший свой бой. И Дима мог показать себя сильнее, и Артур мог боксировать лучше, а бой все равно был очень зрелищный. А если они покажут свои лучшие качества, то следующий поединок будет еще красочнее», – сказал тренер Нурипаша Талибов.

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Что дальше для Бетербиева и Бивола?

Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «РИА Новости»
logoАртур Бетербиев
Нурипаша Талибов
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
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