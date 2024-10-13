Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя

Нам не хватило 12 раундов.

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Афиши впечатлили, но скорее сюжетом и победой андердогов. По качеству же бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева заметно выше.

Несмотря на решение в пользу Бетербиева, многие поддержали Бивола. Но мы увидели прекрасный бой

Я долго не мог решить, за кого болеть. Оба великие, оба представляют российский бокс, но на ринге – антиподы. В итоге болел за Бивола – он восхищает даже после поражения. То, как достойно он принял результат, вызывает уважение. Хотя жалобы его представителей и промоутера Эдди Хирна расстроили (хотят даже подавать апелляцию). Это лишь бьет по репутации Бивола – нам просто нужен реванш, а не бессмысленные жалобы.

Оба боксера недовольны собой, но в этом и прелесть боя: они так хорошо разобрали друг друга, что перекрыли себе воздух. На ринге мы увидели шахматы: давление и темп от Бетербиева против техники и серийных атак Бивола. От такого бокса кайфуешь, поэтому нам точно нужен реванш. К счастью, организатор турниров в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх хочет его организовать – и считает победителем Бивола:

«Это был один из лучших боев за последние 20 лет. Но результат не кажется справедливым. Оба бойца мне как братья, но полагаю, что Бивол выиграл на два раунда больше. Постараюсь организовать реванш. Если они согласятся, мы это сделаем».

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Почему нам нужен реванш? Во-первых, оба боксера не показали лучшую версию себя. Нокаутер Бетербиев так и не донес мощные удары, а Бивол застаивался и был непривычно пассивным. Получился максимально близкий бой, который может заиграть по-новому в реванше.

Возможно, для победы Биволу не хватило 2-3 успешных взрывных серий в пограничных раундах. В реванше оба постараются быть настойчивее, уже понимая, как действует соперник. В этом бою они преуспели в сдерживании друг друга: Бетербиев парализовал мощью, Бивол – точной серийной работой.

Во-вторых, сейчас это главная афиша для российского бокса. Из-за санкций у нас почти не осталось спортсменов на международном ринге. Бетербиев и Бивол, вынужденно дерущиеся за Кыргызстан и Канаду, – флагманы нашего бокса. Да, для мира это не бой года, но для России – однозначно. Российские боксеры дерутся за абсолютное чемпионство – когда еще такое было?

В-третьих, чертовски хочется увидеть, как первый бой изменит обоих. Бетербиев, которому в январе исполнится 40 лет и который достиг мечты всей карьеры, – сохранит ли он прежний голод? Трансформация Бивола не менее интересна – после болезненного развода и первого поражения он угодил в серьезный кризис. То, в каком состоянии боксеры подойдут к реваншу, очень интригует.

Бивол показал, что тяжело пережил поражение и почти плакал, но сохранил лицо. Боец, который потерял нолик в графе поражений, – всегда уязвим. И от Бивола зависит, как он отреагирует на этот удар. Так же и Бетербиев – боксер, добившийся мечты, может сильно измениться. Мы не раз видели, как чемпион в первой же защите лишался титула, потеряв мотивацию.

После боя осталось неприятное послевкусие – кажется, мы так и не узнали сильнейшего в паре. Да, Бетербиев стал абсолютным чемпионом, но многие не согласны с решением судей. У кого было больше точных попаданий? У Бивола. Кто выбрасывал больше ударов? Бетербиев. Кто выдал больше ярких эпизодов? Бивол. Кто владел центром ринга и прессинговал? Бетербиев.

В близком бою мы получили спорное судейское решение – и явную недосказанность. Кажется, боксеры только разогнались и прочувствовали друг друга. Следующие 12 раундов помогут выявить сильнейшего. Поэтому нам точно нужен реванш – возможно, он будет даже более интересным, чем первый бой.

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham