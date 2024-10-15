Артур Бетербиев может сменить весовую категорию
Тренер Бетербиева заявил, что боксер может сменить весовую ради нового титула.
«Артур может сменить весовую категорию, если там будет вариант с титулом», – сказал тренер Бетербиева Марк Рэмси.
В ночь на 13 октября Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола.
Что дальше для Бетербиева и Бивола?
Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости