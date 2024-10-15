Артур Бетербиев может сменить весовую категорию

Тренер Бетербиева заявил, что боксер может сменить весовую ради нового титула.

«Артур может сменить весовую категорию, если там будет вариант с титулом», – сказал тренер Бетербиева Марк Рэмси.

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола.

Что дальше для Бетербиева и Бивола?

Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя