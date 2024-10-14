Бивол: «У Канело одиночный удар тяжелее, чем у Бетербиева»
Дмитрий Бивол считает, что одиночный удар Канело сильнее, чем у Бетербиева.
«Бетербиев – это не про отдельный тяжелый удар. У него он сильный, но только не в одиночном варианте, а в комбинациях. Канело же вкладывает всю свою энергию в одиночные удары.
Возможно, в этом плане он сильнее Артура. Но если вы попросите их сделать по пять ударов, то у Бетербиева каждый удар будет тяжелым», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?
Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
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