Бивол: «У Канело одиночный удар тяжелее, чем у Бетербиева»

Дмитрий Бивол считает, что одиночный удар Канело сильнее, чем у Бетербиева.

«Бетербиев – это не про отдельный тяжелый удар. У него он сильный, но только не в одиночном варианте, а в комбинациях. Канело же вкладывает всю свою энергию в одиночные удары.

Возможно, в этом плане он сильнее Артура. Но если вы попросите их сделать по пять ударов, то у Бетербиева каждый удар будет тяжелым», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?

Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя