Бивол – об ударах Бетербиева: «Бетонные. Принимал сквозь руку и аж до пяток доходили»
Дмитрий Бивол оценил тяжесть ударов Артура Бетербиева.
«По моим ощущениям, большая часть ударов Бетербиева пришлась в блок. Получил тяжелые удары в правую руку, сюда (показывает на лоб). У него они очень тяжелые, особенно правой.
Гематома? Она возникла от всех ударов, которые я принимал сквозь руку, аж до пяток проходили, если честно. У Артура тяжелые удары – бетонные», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
«Как вернется из Чечни, его нужно отстранить». Кому из судей так досталось от команды Бивола?
Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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