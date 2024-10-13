Бивол – об ударах Бетербиева: «Бетонные. Принимал сквозь руку и аж до пяток доходили»

Дмитрий Бивол оценил тяжесть ударов Артура Бетербиева.

«По моим ощущениям, большая часть ударов Бетербиева пришлась в блок. Получил тяжелые удары в правую руку, сюда (показывает на лоб). У него они очень тяжелые, особенно правой.

Гематома? Она возникла от всех ударов, которые я принимал сквозь руку, аж до пяток проходили, если честно. У Артура тяжелые удары – бетонные», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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