Райан Гарсия: «Думаю, что Канело победит Бетербиева»
Райан Гарсия считает Канело фаворитом боя с Артуром Бетербиевым.
«Я думаю, что Канело победит Артура Бетербиева», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Райан Гарсия
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