Райан Гарсия: «Думаю, что Канело победит Бетербиева»

Райан Гарсия считает Канело фаворитом боя с Артуром Бетербиевым.

«Я думаю, что Канело победит Артура Бетербиева », – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия .

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