Топурия – о Белале: «Белал «Нюхатель промежности» Мухаммад»

Илия Топурия оскорбил Белала Мухаммада.

«Белал «Нюхатель промежности» Мухаммад», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия .

Ранее Белал Мухаммад раскритиковал поведение Топурии, добавив, что тот превращается в «грузинскую копию Колби Ковингтона».

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