5

Топурия – о Белале: «Белал «Нюхатель промежности» Мухаммад»

Илия Топурия оскорбил Белала Мухаммада.

«Белал «Нюхатель промежности» Мухаммад», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.

Ранее Белал Мухаммад раскритиковал поведение Топурии, добавив, что тот превращается в «грузинскую копию Колби Ковингтона».

Илия Топурия: «Я бы победил лучшую версию Конора. Он всегда был ужасен в партере»

Топурия отправился в ОАЭ на бой с Холлоуэем: «Макс, тебе ######»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
logoUFC
logoMMA
logoИлия Топурия
logoБелал Мухаммад
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия – о поединке Гейджи и Холлоуэя: «Мне было скучно, понравились только последние 10 секунд»
6вчера, 13:17
Официально: Мухаммад и Рахмонов возглавят UFC 310, который пройдет в ночь на 8 декабря
3412 октября, 17:42
Конор – о Топурии: «Нахер его! Испания – не его родина, а моя. Удачи Холлоуэю»
1712 октября, 12:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Турки Аль эш-Шейх выложил фото с Биволом и Бетербиевым после боя
26 минут назадФото
Топурия – о Белале: «У него нет досрочных побед, ни одного нокдауна, нет девушки и детей 😂»
114 минут назад
Стивенсон – о поединке Бетербиев – Бивол: «Пересмотрел бой и посчитал 7-5 в пользу Дмитрия. Перед 10-м раундом счет был 7-2»
122 минуты назад
Белал – Топурии: «Илия «Дидди» Топурия»
330 минут назадФото
Тедди Атлас: «У меня есть однозначный и неоспоримый победитель – Бетербиев. 115-113 – концовка за Артуром»
9сегодня, 08:36
Белал – о Топурии: «Начинает превращаться в грузинскую версию Ковингтона»
4сегодня, 08:28
Ислам Махачев: «Я вернулся к тренировкам, рука уже почти не беспокоит»
1сегодня, 08:21
Нганну отказался драться с Немковым на случай вылета Феррейры
3сегодня, 08:11
Артур Бетербиев: «Бивол, спасибо за хороший бой. Мне было интересно. Надеюсь, в скором времени вернусь в Саудовскую Аравию»
6сегодня, 08:00
Илия Топурия: «Я бы победил лучшую версию Конора. Он всегда был ужасен в партере»
4сегодня, 07:18
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
10 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото