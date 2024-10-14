Топурия – о Белале: «Белал «Нюхатель промежности» Мухаммад»
Илия Топурия оскорбил Белала Мухаммада.
«Белал «Нюхатель промежности» Мухаммад», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.
Ранее Белал Мухаммад раскритиковал поведение Топурии, добавив, что тот превращается в «грузинскую копию Колби Ковингтона».
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
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