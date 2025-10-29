Абдель-Азиз – об Аспиналле: «Если вам никогда не тыкали в глаз, то не говорите о том, чего не понимаете»
Али Абдель-Азиз прокомментировал отказ Аспиналла продолжать бой с Ганом.
«Если вам никогда не тыкали в глаз, то не говорите о том, чего не понимаете.
Вы действительно считаете, что он решил сдаться? Тычок в глаз может лишить вас зрения на несколько часов. Это очень неприятно – иногда в глазах двоится, а то и троится», – написал менеджер Али Абдель-Азиз.
Поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза. Врачи в Абу-Даби после боя заявили, что у Тома нет серьезных травм глаза.
Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
