Абдель-Азиз – об Аспиналле: «Если вам никогда не тыкали в глаз, то не говорите о том, чего не понимаете»

Али Абдель-Азиз прокомментировал отказ Аспиналла продолжать бой с Ганом.

«Если вам никогда не тыкали в глаз, то не говорите о том, чего не понимаете.

Вы действительно считаете, что он решил сдаться? Тычок в глаз может лишить вас зрения на несколько часов. Это очень неприятно – иногда в глазах двоится, а то и троится», – написал менеджер Али Абдель-Азиз .

Поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза. Врачи в Абу-Даби после боя заявили, что у Тома нет серьезных травм глаза.

Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»