Джейк Пол: «Я напуган перед боем с Джервонтой, это самое сложное испытание»

Джейк Пол поделился мыслями о бое против Джервонты Дэвиса.

«Это точно мое самое сложное испытание. У него есть сила в обеих руках. Я напуган перед боем больше, чем когда-либо прежде. Его скорость, мастерство, функциональная подготовка – он будет острым от первой до последней секунды боя. 

Я верю, что у меня есть сила и атакующий арсенал, чтобы нокаутировать Джервонту, как делал это с другими соперниками», – сказал боксер Джейк Пол.

Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут выставочный бой 15 ноября. 29 июня Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего. 

Дэвис в прошлом бою не смог победить Ламонта Роуча, бой закончился ничьей.

Джейк Пол и Джервонта Дэвис поспорили на результат боя – победитель получит $2 млн

