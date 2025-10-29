Рэмпейдж Джексон: «Я знаю, что Джонс тренировал тычки в глаз. Когда ты атакуешь, он намеренно делает это»
Куинтон «Рэмпейдж» Джексон рассказал, что Джонс тренировал тычки в глаз.
«Джон Джонс – самый методичный боец, когда-либо выступавший в UFC. Его мышление совершенно отличается от нашего. Он точно знает, что делать, когда делать.
Я знаю, что он тренировал тычки в глаз. Это его защитный механизм. Когда ты атакуешь, он намеренно делает это», – сказал экс-боец UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон.
В сентябре-2011 на UFC 135 Джонс победил Джексона удушающим приемом в четвертом раунде.
