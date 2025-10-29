  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Рэмпейдж Джексон: «Я знаю, что Джонс тренировал тычки в глаз. Когда ты атакуешь, он намеренно делает это»
0

Рэмпейдж Джексон: «Я знаю, что Джонс тренировал тычки в глаз. Когда ты атакуешь, он намеренно делает это»

Куинтон «Рэмпейдж» Джексон рассказал, что Джонс тренировал тычки в глаз.

«Джон Джонс – самый методичный боец, когда-либо выступавший в UFC. Его мышление совершенно отличается от нашего. Он точно знает, что делать, когда делать.

Я знаю, что он тренировал тычки в глаз. Это его защитный механизм. Когда ты атакуешь, он намеренно делает это», – сказал экс-боец UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон.

В сентябре-2011 на UFC 135 Джонс победил Джексона удушающим приемом в четвертом раунде.

Джон Джонс: «Одно из поражений Аспиналла – соперник провел болевой, и он сразу сдался. Я был готов позволить сломать себе руку, прежде чем сдаться»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
logoДжон Джонс
logoUFC
logoMMA
logoКуинтон Джексон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Отец Аспиналла ответил Джонсу: «Том никогда не сдается»
сегодня, 08:45
Джон Джонс: «Одно из поражений Аспиналла – соперник провел болевой, и он сразу сдался. Я был готов позволить сломать себе руку, прежде чем сдаться»
вчера, 17:08
Джонс принял вызов Перейры на бой в Белом доме: «Давай потанцуем»
26 октября, 07:27
Главные новости
Шон Стрикленд: «Чтобы получить медицинскую помощь от UFC, у тебя должен быть запланирован бой. Вот это прикол»
сегодня, 10:01
Брайс Митчелл сломал нос: «Может кто-нибудь вправить его бесплатно? Врачи такие дорогие, у меня нет медицинской страховки»
сегодня, 09:49
Никита Цзю подерется с Майклом Зерафой 16 января
сегодня, 08:50
Отец Аспиналла ответил Джонсу: «Том никогда не сдается»
сегодня, 08:45
Прохазка – об Аспиналле: «Не знаю, насколько сильным был тычок в глаз, но для меня после такого победа была бы очень важна»
сегодня, 08:31
Сергей Павлович: «Аспиналл сломался психологически»
сегодня, 07:35
Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»
сегодня, 07:23
Павлович – о бое Волков – Алмейда: «Я бы Алмейде отдал победу»
вчера, 18:40
Шара Буллет: «Я мог победить Пейджа, но тогда не получил бы опыт от поражения»
вчера, 17:55
Джон Джонс: «Одно из поражений Аспиналла – соперник провел болевой, и он сразу сдался. Я был готов позволить сломать себе руку, прежде чем сдаться»
вчера, 17:08
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30