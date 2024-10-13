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Топурия – о поединке Гейджи и Холлоуэя: «Мне было скучно, понравились только последние 10 секунд»

Илия Топурия считает скучный бой Гейджи – Холлоуэй.

«Бой Холлоуэя и Гейджи? Мне было невероятно скучно. Единственное, что мне понравилось – последние 10 секунд. Я не видел никакой техники или стратегии – просто драка в баре», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.

Напомним, Макс Холлоуэй в пятом раунде нокаутировал Джастина Гейджи на UFC 300 и завоевал титул BMF.

Конор – о Топурии: «Нахер его! Испания – не его родина, а моя. Удачи Холлоуэю»

Топурия – Холлоуэю: «Единственное, что я собираюсь сделать, – вырубить свет и устроить вечеринку со всей командой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
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logoМакс Холлоуэй
logoДжастин Гейджи
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logoГейджи - Холлоуэй
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