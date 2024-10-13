Топурия – о поединке Гейджи и Холлоуэя: «Мне было скучно, понравились только последние 10 секунд»
Илия Топурия считает скучный бой Гейджи – Холлоуэй.
«Бой Холлоуэя и Гейджи? Мне было невероятно скучно. Единственное, что мне понравилось – последние 10 секунд. Я не видел никакой техники или стратегии – просто драка в баре», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Макс Холлоуэй в пятом раунде нокаутировал Джастина Гейджи на UFC 300 и завоевал титул BMF.
Конор – о Топурии: «Нахер его! Испания – не его родина, а моя. Удачи Холлоуэю»
Топурия – Холлоуэю: «Единственное, что я собираюсь сделать, – вырубить свет и устроить вечеринку со всей командой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости