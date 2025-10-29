Мэнни Пакьяо: «Переговоры о бое с Мейвезером в процессе. Также продолжаются переговоры по выставочному бою с Ломаченко»

Мэнни Пакьяо подтвердил переговоры о возможном реванше с Флойдом Мейвезером.

«Сейчас идут переговоры, все в процессе. Я чувствую, что в начале мы почти пришли к согласию. Во многих вещах мы согласны, но есть несколько условий, которые еще обсуждаем.

Также продолжаются переговоры по выставочному бою с Ломаченко. Но история с Мейвезером – это переговоры по настоящему бою», – сказал экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо.

Пакьяо летом возобновил карьеру. 20 июля он встретился с Марио Барриосом – бой закончился ничьей решением большинства судей. В 2015 году Флойд Мейвезер победил Пакьяо единодушным решением судей.

48-летний Флойд последний профессиональный бой провел в августе-2017, победив Конора Макгрегора. Весной 2026 года он проведет выставочный бой с Майком Тайсоном.

Василий Ломаченко прошлым летом объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний бой он провел в мае-2024, победив Джорджа Камбососа в титульном поединке.

