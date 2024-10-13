Топурия отправился в ОАЭ на бой с Холлоуэем: «Макс, тебе ######»
Илия Топурия вылетел в ОАЭ на бой с Максом Холлоуэем.
«На пути в Абу-Даби! Макс Холлоуэй, тебе ###### [конец]», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, титульный бой Топурии и Холлоуэя пройдет на UFC 308 26 октября в Абу-Даби.
Топурия – Холлоуэю: «Единственное, что я собираюсь сделать, – вырубить свет и устроить вечеринку со всей командой»
Представлен официальный трейлер турнира UFC 308: Топурия − Холлоуэй
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Илии Топурии
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