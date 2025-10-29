Иржи Прохазка: «Перейду в средний вес, когда выиграю титул в полутяжелом»
Иржи Прохазка хочет перейти в средний дивизион.
«Я сказал команде, что перейду в средний вес, когда выиграю титул в полутяжелом», – сказал боец UFC Иржи Прохазка.
Прохазка нокаутировал Халила Раунтри в третьем раунде поединка на UFC 320.
Прохазка – о поединке с Раунтри: «У меня было не слишком много столь динамичных и жестких противников. Нокаут – единственная возможность победить»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
