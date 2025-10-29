Паркер – о следующем сопернике: «Джошуа, Дюбуа, Кабайел, Хргович»

Джозеф Паркер поделился планами после поражения от Фабио Уордли.

«Я не хочу сидеть, сложа руки и ждать слишком долго. Джошуа, Дюбуа , Кабайел, Хргович – варианты есть. Я уверен, что мы сможем организовать большой бой с одним из этих бойцов», – сказал боксер Джозеф Паркер .

Ранее Паркер проиграл техническим нокаутом Фабио Уордли. Британец выиграл временные пояса WBО и WBA и может стать следующим соперником Александра Усика.

