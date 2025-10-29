Александр Волков: «Алмейда пытался не проиграть и не получить урон. С такими мыслями нельзя выходить в октагон»
Александр Волков высказался о тактике Жаилтона Алмейды на бой.
«Жаилтон пытался не проиграть и не получить урон. С такими мыслями нельзя выходить в октагон.
Никто в тяжелом весе не показывал хорошую защиту от приемов Алмейды в партере. Но со мной он боялся что-либо делать, находясь сверху в партере, поэтому я мог бить его, даже снизу», – сказал боец UFC Александр Волков.
Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?480 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости