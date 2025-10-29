Александр Волков: «Алмейда пытался не проиграть и не получить урон. С такими мыслями нельзя выходить в октагон»

Александр Волков высказался о тактике Жаилтона Алмейды на бой.

«Жаилтон пытался не проиграть и не получить урон. С такими мыслями нельзя выходить в октагон.

Никто в тяжелом весе не показывал хорошую защиту от приемов Алмейды в партере. Но со мной он боялся что-либо делать, находясь сверху в партере, поэтому я мог бить его, даже снизу», – сказал боец UFC Александр Волков .

Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?