Конор – о Топурии: «Нахер его! Испания – не его родина, а моя. Удачи Холлоуэю»

Конор Макгрегор не считает Илию Топурию испанцем.

«Нахер Топурию . Испания – моя родина, а не его – он из другого места. Желаю удачи Максу Холлоуэю . Воздай ему по заслугам», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Напомним, титульный бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на UFC 308.

Конор – о реваншах с Порье и Диазом: «Два больших боя-блокбастера, и я очень хочу, чтобы они состоялись»

Топурия – Холлоуэю: «Единственное, что я собираюсь сделать, – вырубить свет и устроить вечеринку со всей командой»