Конор – о Топурии: «Нахер его! Испания – не его родина, а моя. Удачи Холлоуэю»
Конор Макгрегор не считает Илию Топурию испанцем.
«Нахер Топурию. Испания – моя родина, а не его – он из другого места. Желаю удачи Максу Холлоуэю. Воздай ему по заслугам», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, титульный бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на UFC 308.
Конор – о реваншах с Порье и Диазом: «Два больших боя-блокбастера, и я очень хочу, чтобы они состоялись»
Топурия – Холлоуэю: «Единственное, что я собираюсь сделать, – вырубить свет и устроить вечеринку со всей командой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал JNMEDIAUK
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