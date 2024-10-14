Белал – о Топурии: «Начинает превращаться в грузинскую версию Ковингтона»
Белал Мухаммад высмеял образ Илии Топурии.
«Разве этот придурок не купил поддельный пояс BMF, чтобы позировать с ним? Он начинает превращаться в грузинскую версию Колби Ковингтона», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.
Илия Топурия: «Я бы победил лучшую версию Конора. Он всегда был ужасен в партере»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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