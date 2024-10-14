Белал – о Топурии: «Начинает превращаться в грузинскую версию Ковингтона»

Белал Мухаммад высмеял образ Илии Топурии.

«Разве этот придурок не купил поддельный пояс BMF, чтобы позировать с ним? Он начинает превращаться в грузинскую версию Колби Ковингтона », – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

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