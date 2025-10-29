Шон Стрикленд: «Чтобы получить медицинскую помощь от UFC, у тебя должен быть запланирован бой. Вот это прикол»

Шон Стрикленд отреагировал на пост Брайса Митчелла про сломанный нос.

Брайс Митчелл сломал нос , но не пошел к врачу, так как у него нет медицинской страховки.

«Чтобы получить медицинскую помощь от UFC, у тебя должен быть запланирован бой. Вот это прикол», – написал боец UFC Шон Стрикленд.

Митчелл победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в июле. Стрикленд в последний раз дрался в феврале, проиграв Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.

