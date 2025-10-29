Шон Стрикленд: «Чтобы получить медицинскую помощь от UFC, у тебя должен быть запланирован бой. Вот это прикол»
Шон Стрикленд отреагировал на пост Брайса Митчелла про сломанный нос.
Брайс Митчелл сломал нос, но не пошел к врачу, так как у него нет медицинской страховки.
«Чтобы получить медицинскую помощь от UFC, у тебя должен быть запланирован бой. Вот это прикол», – написал боец UFC Шон Стрикленд.
Митчелл победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в июле. Стрикленд в последний раз дрался в феврале, проиграв Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Брайса Митчелла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости