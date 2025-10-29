Ти Джей Диллашоу: «Кардио Баутисты было лучше. Умару нужен тренер по физподготовке, чтобы победить Мераба»

Ти Джей Диллашоу высказался о потенциальном реванше Умара против Мераба.

«Кардио Баутисты было лучше, чем у Умара. Думаю, нам нужно взять Умара к тренеру по физподготовке Сэму Калавинте, чтобы он набрал форму и смог победить Мераба. Умар дерется на износ, у него очень высокий темп», – сказал экс-боец UFC Ти Джей Диллашоу.

Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

В январе-2025 Умар проиграл Мерабу Двалишвили решением судей.

Умар Нурмагомедов: «Хотел бы драться за титул в феврале. Если нет, буду рад подраться с Фигейредо или Захаби»