Илия Топурия: «Я бы победил лучшую версию Конора. Он всегда был ужасен в партере»

Илия Топурия уверен, что победил бы лучшую версию Конора Макгрегора.

«ММА эволюционировало. Конор был действительно хорош в стойке, но в партере он всегда был ужасен.

Я бы победил Макгрегора в расцвете сил, в любое время и в любом месте. Здесь нет интриги. Пусть пьет виски», – заявил чемпион UFC Илия Топурия .

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