Илия Топурия: «Я бы победил лучшую версию Конора. Он всегда был ужасен в партере»
Илия Топурия уверен, что победил бы лучшую версию Конора Макгрегора.
«ММА эволюционировало. Конор был действительно хорош в стойке, но в партере он всегда был ужасен.
Я бы победил Макгрегора в расцвете сил, в любое время и в любом месте. Здесь нет интриги. Пусть пьет виски», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.
Топурия отправился в ОАЭ на бой с Холлоуэем: «Макс, тебе ######»
Конор – о Топурии: «Нахер его! Испания – не его родина, а моя. Удачи Холлоуэю»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Full Mount MMA
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