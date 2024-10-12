Официально: Мухаммад и Рахмонов возглавят UFC 310, который пройдет в ночь на 8 декабря

Дана Уайт объявил четыре поединка на UFC 310.

Турнир возглавит титульный бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым .

В соглавном поединке состоится поединок за пояс наилегчайшего веса между Алешандре Пантожей и Каем Асакурой.

В главном карде подерутся Александр Волков и Сирил Ган , а также Ник Диаз и Висенте Луке .

UFC 310 состоится в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

Официально: Волков и Ган подерутся на UFC 310