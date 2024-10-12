Официально: Мухаммад и Рахмонов возглавят UFC 310, который пройдет в ночь на 8 декабря
Дана Уайт объявил четыре поединка на UFC 310.
Турнир возглавит титульный бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым.
В соглавном поединке состоится поединок за пояс наилегчайшего веса между Алешандре Пантожей и Каем Асакурой.
В главном карде подерутся Александр Волков и Сирил Ган, а также Ник Диаз и Висенте Луке.
UFC 310 состоится в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (США).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Даны Уайта
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