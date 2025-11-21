Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес ведут переговоры о реванше (TV Azteca)

Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес ведут переговоры о реванше.

Команды Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса приступили к переговорам о проведении реванша. Об этом сообщает телеканал TV Azteca.

Боксерский поединок может состояться в следующем году. В конце сентября Альварес перенес операцию на локте – он не сможет драться раньше второго или третьего квартала 2026-го.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Кроуфордом и Альваресом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд победил единогласным решением судей.

Кроуфорд получил специальный пояс – Nahui Huey Altepemeh. Это еще что такое?

