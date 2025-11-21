Взвешивание перед UFC Qatar: Царукян тяжелее Хукера, Мухаммад перевесил Гэрри
В Дохе (Катар) прошла церемония взвешивания перед турниром серии UFC Fight Night. Ивент состоится 22 ноября – главным событием станет поединок в легком весе между Арманом Царукяном и Дэном Хукером.
Результаты взвешивания:
● Арман Царукян (70,8 кг) – Дэн Хукер (70,5 кг);
● Белал Мухаммад (77,6 кг) – Иэн Гэрри (77,1 кг);
● Волкан Оздемир (93,4 кг) – Алонсо Мэнфилд (93,4 кг);
● Джек Херманссон (77,3 кг) – Мыктыбек Оролбай (77,1 кг);
● Валдо Кортес-Акоста (120,2 кг) – Шамиль Газиев (118,8 кг);
● Алекс Перес (57,1 кг) – Асу Алмабаев (56,9 кг);
● Тагир Уланбеков (56,9 кг) – Киоджи Хоригучи (56,9 кг).
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
