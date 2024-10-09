Артур Бетербиев: «Не считаю себя слабее Бивола»
Артур Бетербиев не считает себя слабее Дмитрия Бивола.
«Не считаю себя слабее Бивола, но и не считаю сильнее. Мы узнаем это 12 октября. Я могу стать чемпионом, взволнован и готовлюсь. Никогда не делаю прогнозов на поединок – я не предсказатель, а боксер. Буду счастлив стать абсолютным чемпионом в полутяжелом весе», – сказал Артур Бетербиев.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
Два главных российских боксера подерутся не под флагом России. Как так?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Queensberry Promotions
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости