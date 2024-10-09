Артур Бетербиев: «Не считаю себя слабее Бивола»

Артур Бетербиев не считает себя слабее Дмитрия Бивола.

«Не считаю себя слабее Бивола, но и не считаю сильнее. Мы узнаем это 12 октября. Я могу стать чемпионом, взволнован и готовлюсь. Никогда не делаю прогнозов на поединок – я не предсказатель, а боксер. Буду счастлив стать абсолютным чемпионом в полутяжелом весе», – сказал Артур Бетербиев .

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

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