Тагир Уланбеков: «Махачев был очень заряжен на второй пояс. Он будет держать его долго»

Тагир Уланбеков: Махачев был заряжен на второй пояс, он будет держать его долго.

Боец UFC Тагир Уланбеков прокомментировал победу Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой. Титульный поединок в полусреднем весе возглавил турнир UFC 322, который прошел в ночь на 16 ноября.

– Очень рад победе Ислама. Он проделал ту работу, которую всегда делал на тренировках. Я заметил, что физические кондиции Ислама были лучше, чем у его соперника. Ислам был очень заряжен на второй пояс.

– На UFC 322, помимо Ислама, отлично выступили Карлос Пратес и Майкл Моралес. Не считаете, что Исламу будет гораздо труднее в полусреднем весе, чем в легком?

– Не знаю. Перед боем с Делла Маддаленой тоже говорили, что Исламу будет очень тяжело. Но он переехал его. Думаю, Ислам нормально зарядится на выступления в этой весовой категории и будет держать пояс долго, – сказал Уланбеков.

С кем дальше драться Махачеву?

Арман Царукян: «Меня шокировало, как легко Махачев победил Маддалену. Не знаю, кто его остановит – даже в полусреднем весе»

