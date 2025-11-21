Немков – о переговорах с UFC: «Нам просто сказали, что не хотят сотрудничать с командой Емельяненко»

Вадим Немков объяснил, почему его переход в UFC не состоялся.

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о сорванном переходе в UFC.

«Сначала мы зашли через несколько человек. Нам просто-напросто сказали, что не хотят дела иметь с командой Федора [Емельяненко]. Потом мы нашли менеджера и зашли через него.

Ему сказали: «Ладно, мы с ними будем работать, но напрямую контакта никакого не будет – ни с Федором, ни с бойцом. Только через менеджера – все», – заявил Немков.

Ранее Немков переподписал контракт с PFL на два года. 13 декабря он подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе.

Немков – о боксерском поединке с Полом: «Согласился бы. Выйти и провести с ним бой было бы круто для хайпа»

Емельяненко – о срыве перехода Немкова в UFC: «Нам ответили конкретно: «Понимаем, что Вадим может взять титул, но нам сейчас неинтересен русский чемпион»