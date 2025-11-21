«Чувствую присутствие Бога в моей жизни». Штырков набил на всю спину татуировку Архангела Михаила

Иван Штырков набил на всю спину татуировку Архангела Михаила.

Боец ММА и капитан бойцовского клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков сделал татуировку с изображением Архистратига. Над татуировкой работали несколько месяцев – по сюжету Архангел побеждает дьявола, что символизирует постоянную борьбу человека с искушениями.

«Это большая отсылка к тому, как поменялось или даже заново начался какой-то этап моей жизни, мое сближение с Богом, мое общение с воцерковленными людьми – монахами, святыми отцами.

Я всегда верил в Бога, что он хранит нас, защищает, наказывает, но сейчас я по-настоящему чувствую его присутствие в моей жизни», – сказал Штырков.

