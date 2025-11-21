Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева: «Ислам – один из величайших»

Джек Делла Маддалена впервые высказался после поражения от Ислама Махачева.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена впервые прокомментировал поражение от Ислама Махачева .

«Спасибо тем, кто всегда поддерживает. Ислам – один из величайших бойцов в истории. Он заслужил победу. Я сделаю выводы и продолжу двигаться вперед», – написал в социальных сетях Делла Маддалена.

Титульный поединок между Делла Маддаленой и Махачевым состоялся в ночь на 16 ноября и возглавил турнир UFC 322. Махачев победил единогласным решением судей.

