Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева: «Ислам – один из величайших»
Джек Делла Маддалена впервые высказался после поражения от Ислама Махачева.
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена впервые прокомментировал поражение от Ислама Махачева.
«Спасибо тем, кто всегда поддерживает. Ислам – один из величайших бойцов в истории. Он заслужил победу. Я сделаю выводы и продолжу двигаться вперед», – написал в социальных сетях Делла Маддалена.
Титульный поединок между Делла Маддаленой и Махачевым состоялся в ночь на 16 ноября и возглавил турнир UFC 322. Махачев победил единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Джека Делла Маддалены
