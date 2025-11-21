Джонс объяснил, почему отказался драться с Аспиналлом за $30 млн: «У меня другие цели»

Джон Джонс объяснил, почему отказался драться с Томом Аспиналлом.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс объяснил, почему отказался драться с Томом Аспиналлом за $30 миллионов.

«Некоторые из моих мотивов уже не такие, как у всех. Думаю, меня больше не волнуют те вещи, о которых заботится большая часть бойцов. Большинство ни за что не отказались бы от $30 миллионов. Они просто не сделали бы этого. Но у меня сейчас совершенно другие цели», – сказал Джонс.

В августе инсайдер Ариэль Хельвани заявил , что Джонс самостоятельно запросил у UFC гонорар в размере $30 миллионов, думая, что те не согласятся. Но к переговорам подключились представители Саудовской Аравии, которые пообещали найти нужную сумму.

