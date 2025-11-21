Рико Верховен освободил пояс чемпиона Glory в тяжелом весе. Он владел титулом с 2014 года
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен объявил, что освобождает титул чемпиона лиги Glory в тяжелом весе.
Верховен завоевал пояс в 2014 году. Он провел 13 успешных титульных защит, последняя из которых состоялась в июне – тогда он победил Артема Вахитова единогласным решением судей.
«Я присоединился к Glory в 2012-м – и отдал организации все. Нам удалось создать нечто особенное – мы продавали целые арены, устанавливали рекорды и дарили фанатам невероятные бои, которые повлияли на историю спорта», – написал в социальных сетях Верховен.
Чемпион Glory Рико Верхувен хочет провести три боя с Фрэнсисом Нганну за один вечер – по ММА, кикбоксингу и боксу
